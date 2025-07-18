Deprem mi oldu? Antalya açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, 18 Temmuz 2025 Cuma akşamı Akdeniz’de deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssü, Antalya’nın Gazipaşa ilçesine yaklaşık 96 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Deprem mi oldu? Antalya açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 18 Temmuz 2025 Cuma günü saat 21.14’te Akdeniz’de bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün, Antalya’nın Gazipaşa ilçesine yaklaşık 95.91 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

Yerin yaklaşık 18.05 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü.

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