222 saat sonra umutları yeşertti: Melike İmamoğlu sağ kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin 222. saatinde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucu 42 yaşındaki Melike İmamoğlu sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

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Alınan biliye göre Bursa'dan gelen arama kurtarma ekiplerince Hayrullah Mahallesi'ndeki Özdemirler Apartmanı enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin canlı olduğu tespit edildi.

Ekipler 222. saatte 42 yaşındaki Melike İmamoğlu'nu kurtardı. İmamoğlu, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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