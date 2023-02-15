222 saat sonra umutları yeşertti: Melike İmamoğlu sağ kurtarıldı

Alınan biliye göre Bursa'dan gelen arama kurtarma ekiplerince Hayrullah Mahallesi'ndeki Özdemirler Apartmanı enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin canlı olduğu tespit edildi.

Ekipler 222. saatte 42 yaşındaki Melike İmamoğlu'nu kurtardı. İmamoğlu, sağlık ekiplerine teslim edildi.