Şile'de faciadan dönüldü: Restoran önünde başıboş mayın patladı

Şile’de serbest kalan deniz mayını sahile vurarak patladı. Patlama sonrası ölen ya da yaralanan olmazken, sahildeki bir restoranın camları patladı. Patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

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Şile'de geçen hafta akşam saatlerinde meydana gelen olayda; serbest kalan deniz mayını sahile vurarak patladı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, bir restoranın camları kırılarak hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri patlamanın olduğu yerde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde patlayan deniz mayını muhafaza altına alındı. Mayının patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı esnasında Karadeniz’e döşenen deniz mayınlardan bir kısmı serbest kalmış ve sürüklenerek çevre ülkelere ulaşmıştı. Polis ekiplerinin patlamayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE BALIKÇI GEMİSİNE ÇARPMIŞTI

Kasım 2022'de, Karadeniz'de İğneada açıklarında bir balıkçı gemisi Ukrayna menşeili mayına çarpmıştı. Karadeniz’e avlanmaya çıkan ‘Ahmet Mollaoğlu-2’ isimli balıkçı teknesinde, 9 Kasım akşamı saat 19.30 sularında kıyıdan 3 mil açıkta büyük bir patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte teknenin sancak baş omuzluğunda yaklaşık bir metre çapında delik açıldı. Hızla su almaya başlayan tekne, patlama sesini duyan diğer teknelerin yetişmesiyle yedeğe alınarak İğneada Limanı’na götürüldü.

Kaynak: DHA

# İstanbul # şile # karadeniz

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