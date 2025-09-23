25 yıl sonra gelen itiraf: Kız kardeşini yastıkla boğdu!

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 2000 yılında Susurluk’a bağlı Beyköy Köyü’nde yaşanan bebek cinayetini yeniden araştırmaya başladı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturmada tüm detaylar titizlikle incelendi.

Yaklaşık 2 ay süren gizli ve kapsamlı araştırmalar sonucunda, olay günü henüz 13 yaşında olan D.İ.’nin (38) kendi kız kardeşi olan 2 aylık Gülizar bebeği yastıkla boğarak öldürdüğü tespit edildi.

ŞÜPHELİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Nazilli’de yakalanarak gözaltına alınan D.İ., emniyetteki sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. “Kız kardeşimi yastıkla boğarak öldürdüm” diyen şüpheli, 25 yıl sonra işlediği suçla yüzleşmek zorunda kaldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.İ., adalet önüne çıkarıldı.