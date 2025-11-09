26 yaşındaki güvenlik görevlisi kalbinden bıçaklandı: Düğününe günler kala hayatını kaybetti

Antalya’da otel önünde alkol alan iki kişiyi uyaran güvenlik görevlisi Tahsin Göker, çıkan tartışmada kalbinden bıçaklandı. Düğününe günler kala hayatını kaybeden Göker’in ölümüyle ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
26 yaşındaki güvenlik görevlisi kalbinden bıçaklandı: Düğününe günler kala hayatını kaybetti
Yayınlanma: Güncellenme:

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan 26 yaşındaki Tahsin Göker, alkol alıp gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardığı iki şahısla çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, Selçuk Mahallesi Musalla Sokak’ta dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Eyüp T. (20) ve Halil S. (18) isimli iki şahıs, otel önünde alkol alıp çevreyi rahatsız etti. Güvenlik görevlileri Tahsin Göker ve Talat K.B. şahısları uyarınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Eyüp T., yanındaki bıçağı çıkararak iki güvenlik görevlisine saldırdı.

Güvenlik arkadaşı Talat K.B.’nin uzaklaştırmaya çalıştığı sırada, Göker kalbine aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalbi duran Göker'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Göker, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Göker’in 22 Kasım’da nikah tarihi aldığı ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi. Cinayetin ardından kaçan Eyüp T. ve Halil S., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Göker’in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Bakan Tunç’tan Selahattin Demirtaş ve AİHM kararına ilişkin açıklamaBakan Tunç’tan Selahattin Demirtaş ve AİHM kararına ilişkin açıklamaGündem
İstiklal Caddesi’nde silahlı saldırı! Otelden çıkıp kurşun yağdırdıİstiklal Caddesi’nde silahlı saldırı! Otelden çıkıp kurşun yağdırdıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

güvenlik görevlisi
Günün Manşetleri
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya adliyeye sevk edildi
Selahattin Demirtaş ve AİHM kararına ilişkin açıklama
Bakan Uraloğlu 8k kesintisiz yayın ve 10 kat hız müjdesini verdi
Bakan Kacır Ağrı'da konuştu: "Türkiye Yüzyılı’nı kararlılıkla inşa ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da
"Hakim ve savcı sayımızı 9 bin 349'dan 25 bin 457'ye çıkardık!"
Kocaeli'de parfüm deposu alev alev yandı
Ticaret Bakanlığı satışları durdurdu
İstanbul Başsavcılığı Netanyahu dahil 37 İsrailli yetkili için yakalama emri çıkardı
“Sürecin tamamlanması bakımından böyle bir adım atılabilir”
Çok Okunanlar
Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları
BİM 12 Kasım kataloğu dolup taştı! BİM 12 Kasım kataloğu dolup taştı!
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınından yeni görüntüler! 6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınından yeni görüntüler!
4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Selahattin Demirtaş ve AİHM kararına ilişkin açıklama Selahattin Demirtaş ve AİHM kararına ilişkin açıklama