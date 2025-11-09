26 yaşındaki güvenlik görevlisi kalbinden bıçaklandı: Düğününe günler kala hayatını kaybetti

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan 26 yaşındaki Tahsin Göker, alkol alıp gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardığı iki şahısla çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, Selçuk Mahallesi Musalla Sokak’ta dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Eyüp T. (20) ve Halil S. (18) isimli iki şahıs, otel önünde alkol alıp çevreyi rahatsız etti. Güvenlik görevlileri Tahsin Göker ve Talat K.B. şahısları uyarınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Eyüp T., yanındaki bıçağı çıkararak iki güvenlik görevlisine saldırdı.

Güvenlik arkadaşı Talat K.B.’nin uzaklaştırmaya çalıştığı sırada, Göker kalbine aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalbi duran Göker'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Göker, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Göker’in 22 Kasım’da nikah tarihi aldığı ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi. Cinayetin ardından kaçan Eyüp T. ve Halil S., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Göker’in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.