Bakan Tunç’tan Selahattin Demirtaş ve AİHM kararına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tunç, Selahattin Demirtaş hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına dair soruya yanıt verdi.

Bakan Tunç açıklamasında, “Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararı ulaştı mı istinafa? Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tek kararı değil bu biliyorsunuz. Yani Öcalan kararı da var geçmişte, Kavala kararı da var. Bakanlar Komitesi'nde görüşmeleri devam edenler de var. Burada Demirtaş ile ilgili dava Kobani Davası” dedi.

Tunç, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 16 Mayıs 2024 tarihinde verdiği kararı hatırlatarak, “Demirtaş ve arkadaşları mahkum olmuştu. Bir kısım sanıklar süreli hapis cezaları ve beraatler de almıştı. Kobani olaylarının azmettiricisi olarak açılan dava 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlanmıştı. Şimdi bu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'nde görülüyor.” ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, AİHM kararına ilişkin olarak şu bilgileri paylaştı:

“Burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin özgürlük ve güvenlik hakkı ihlal edildi. Tutuklamaya yönelik ihlaller nedeniyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle yapılan başvuruyu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2. Dairesi ihlal kararı verdi. Bu daire kararına itiraz edilecek mi, edilmeyecek mi gibi kamuoyunda tartışmalar oldu. Bu süreçlerde biz daire kararlarının Genel Büyük Dairede görüşülmesini istiyoruz. Büyük Daireye gitmeden önce 5 kişilik bir panel var. Bu panel ‘Görüşülmesine gerek yok’ dedi ve daire kararı bu anlamıyla kesinleşti. Daire kararı şu anda Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından değerlendirilecek.”

Tunç, Türkiye’nin AİHM kararlarına uyma oranına ilişkin eleştirilere de yanıt verdi:

BÜTÜN ÜLKELERİN UYMADIĞI KARARLAR VAR

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymayan bir ülkeyiz şeklinde bir genelleme yapılıyor. Bu doğru değil. Bütün ülkelerin uymadığı kararlar var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan ülkelerin karara uyma ortalaması yüzde 79. Türkiye'nin uyma oranı ise yüzde 91.”

Tunç, bazı davaların dışarıdan siyasallaştırıldığına dikkat çekerek, “Bu davalar öne çıkarılarak sanki Türkiye AİHM kararlarının hiçbirine uymuyor gibi bir algı oluşturuluyor.” dedi.