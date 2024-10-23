3 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-29" operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 3 ilde düzenlenen "Kıskaç-29" operasyonlarında 15 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Mert Sagit Mert Sagit
3 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-29" operasyonu
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İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

- Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Bursa ve Manisa'da FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-29” operasyonlarında; Farklı soruşturmalar kapsamında haklarında örgütün askeri yapılanması içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve teşhis beyanları bulundukları, Örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlarla örgüt mensuplarıyla iletişime geçtikleri, Örgüte ait evlerde kaldıkları, sohbet ve toplantılarına katıldıkları, Örgütün kripto haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı oldukları, Örgütün güncel yapılanması içerisinde güncel olarak örgüt evlerinde kaldıkları belirlenen 12 şüpheli şahıs ile, FETÖ Silahlı Terör Örgütü elebaşının ölümü sonrasında sosyal medya üzerinden örgüt elebaşını övücü mahiyette paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.
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