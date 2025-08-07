3 ilde kırmızı bayrak alarmı: Bu sahillerde denize girmek yasaklandı
Kocaeli, Kırklareli ve Tekirdağ'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Vatandaşların can güvenliği için sahillerde kırmızı bayrak uyarısı yapıldı.
Kocaeli, Kırklareli ve Tekirdağ’da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı ilçelerde denize girilmesi geçici olarak yasaklandı. Karar, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla alındı.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 5 Ağustos’ta başlayan yasak üç gün daha uzatıldı. Kandıra Kaymakamlığı, 6-8 Ağustos tarihleri arasında tüm plajlarda denize girmenin yasak olduğunu duyurdu.
Kırklareli’nin Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde de benzer bir önlem alındı. Vize Kaymakamlığı, 6-9 Ağustos tarihleri arasında plajlarda denize girmenin yasaklandığını açıkladı.
Tekirdağ Valiliği ise şiddetli poyraz nedeniyle Şarköy, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde 7-8 Ağustos tarihlerinde denize girmenin yasaklandığını bildirdi.
Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, vatandaşların denize girmemesi için kırmızı bayraklarla uyarılarda bulunuyor.