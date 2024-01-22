3 şehir için uyarı verildi! Tehlike seviyesi yüksek...
Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü tarafından 3 şehir için uyarı verildi. Kars, Iğdır ve Ağrı'daki bölgelerde tehlike seviyesi yüksek. Risk, kar yağışından sonra etkisini gösterebilir.
Çığ olayı açısından tehlike seviyesi yüksek 3 il için Meteoroloji'den uyarı geldi. Kars, Iğdır ve Ağrı'da yaşayan vatandaşların çığ tehlikesi konusunda yüksek kesimlerde dikkatli olması gerekiyor. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü vatandaşlardan ve yetkililerden bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dolayı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.
3 ŞEHİR İÇİN UYARI VERİLDİ
Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü yaptığı açıklamada Kars, Ağrı ve Iğdır için çığ tehlikesi olduğunu duyurdu ve şu ifadeleri kulandı:
“Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kars, Ağrı ve Iğdır’ın Yüksek Kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm), karla karışık yağmur ve kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir”