3 şehir için uyarı verildi! Tehlike seviyesi yüksek...

Çığ olayı açısından tehlike seviyesi yüksek 3 il için Meteoroloji'den uyarı geldi. Kars, Iğdır ve Ağrı'da yaşayan vatandaşların çığ tehlikesi konusunda yüksek kesimlerde dikkatli olması gerekiyor. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü vatandaşlardan ve yetkililerden bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dolayı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

3 ŞEHİR İÇİN UYARI VERİLDİ

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü yaptığı açıklamada Kars, Ağrı ve Iğdır için çığ tehlikesi olduğunu duyurdu ve şu ifadeleri kulandı: