30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ulaşım ücretsiz mi? Açıklama geldi

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstanbul ve Ankara’daki bazı raylı sistem hatları ücretsiz mi olacak? İşte detaylar…

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Karar ile birlikte, söz konusu raylı sistemlerde bayram günü ulaşım hizmeti tüm yolcular için ücretsiz olacak. Vatandaşlar, bu hatları kullanarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kolay ve ekonomik şekilde kutlayabilecek.

