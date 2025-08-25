30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ulaşım ücretsiz mi? Açıklama geldi

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Karar ile birlikte, söz konusu raylı sistemlerde bayram günü ulaşım hizmeti tüm yolcular için ücretsiz olacak. Vatandaşlar, bu hatları kullanarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kolay ve ekonomik şekilde kutlayabilecek.