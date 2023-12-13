4 Bin 936 Lira Para Cezası Uygulandı

İstanbul'da, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde manevra yaparak araç kullanan sürücü cezadan kaçamadı. 4 bin 936 lira para cezası uygulandı.

4 Bin 936 Lira Para Cezası Uygulandı

İstanbul'da trafik ekipleri 11 Aralık'ta sosyal medyada bir aracın sürekli şerit değiştirdiğine yönelik görüntülerin yer almasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan sürücünün Y.D. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu gereğince toplam 4 bin 936 lira ceza uygulandı.

Sürücü Y.D. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle işlem yapıldı.

Çok Okunanlar
Mesai Saatlerindeki Büyük Değişim!
Mesai Saatlerindeki Büyük Değişim!
Dünyanın En İyi SİHA'ları!
Dünyanın En İyi SİHA'ları!
Doğal Gaz O Tarihe Kadar Bedava! Karar Duyuruldu
Doğal Gaz O Tarihe Kadar Bedava! Karar Duyuruldu
İşte Dünya'nın En Kötü Yemekleri! Listede Türkiye'den 2 Yemek Var
İşte Dünya'nın En Kötü Yemekleri! Listede Türkiye'den 2 Yemek Var
14 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları
14 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları
Öne Çıkanlar İsrail'den 'beyaz fosfor bombası' itirafı│Televizyon Gazetesi - Halil Nebiler İsrail'den 'beyaz fosfor bombası' itirafı│Televizyon Gazetesi - Halil Nebiler Canan Karatay’ın Limonlu Su Sırrı! Canan Karatay’ın Limonlu Su Sırrı!