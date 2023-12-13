4 Bin 936 Lira Para Cezası Uygulandı

İstanbul'da trafik ekipleri 11 Aralık'ta sosyal medyada bir aracın sürekli şerit değiştirdiğine yönelik görüntülerin yer almasının ardından çalışma başlattı.



Ekipler, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan sürücünün Y.D. olduğunu belirledi.



Gözaltına alınan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu gereğince toplam 4 bin 936 lira ceza uygulandı.



Sürücü Y.D. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle işlem yapıldı.