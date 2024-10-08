5 gün boyunca miting ve eylem yasağı
Diyarbakır Valiliği yaptığı açıklamada; miting, eylem, etkinler gibi her türlü eylemin 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Yayınlanma:
Diyarbakır Valiliği, 13 Ekim'de İstasyon Meydanı’nda düzenlenmek istenen mitingle ilgili yaptığı açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün çağrıları gerekçe gösterilerek, 9 Ekim tarihinden itibaren teröre müzahir grupların yasadışı eylemlere kalkışabileceği ve kamu güvenliğini tehdit edebileceği uyarısında bulundu.
Valilik, bu gerekçelerle miting, eylem ve etkinliklerin 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı