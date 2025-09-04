5 işçinin öldüğü patlama davasında yeni iddia: Suç “bilinçli taksir”e döndü!

Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, 1’i tutuklu, toplam 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık fabrika müdürü V.U., SEGBİS üzerinden salondaki gelişmeleri takip ederken; değirmen sorumlusu Ö.K. de aynı sistem aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada, elektrik bakım sorumlusu Y.T., bazı yakınlar ve avukatlar da hazır bulundu.

Duruşma boyunca, müşteki vekilleri, V.U.’nun ilk duruşmadaki ifadelerinin ardından suçluluk halinin “taksir”ten “bilinçli taksir”e dönüştüğünü, bu suçlamanın şikâyete bağlı olmadığını ifade ederek sanıkların bu kapsamda cezalandırılmasını, ayrıca soruşturmadan muaf tutulan yöneticiler hakkında da takipsizlik kararının kaldırılmasını istedi.

SANIK AVUKATLARINDAN TALEPLER

V.U.’nun avukatları, müvekkilinin işveren sıfatı taşımadığını belirterek, olayla ilgili görüntülerin Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenmesini ve ardından tahliyesini talep etti. Tutuksuz sanık avukatları, önceki beyanlarını yineledi, eksik hususların giderilmesini ve yeni bilirkişi raporu düzenlenmesini istedi.

Tutuklu sanık V.U., “Hendek şubesinin müdürü M.M.Ö.’dür. İmza, işe alma, işten çıkarma yetkim yoktur. 1 yıldır tutukluyum, zor durumdayım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum.” sözleriyle kendini savundu.

Tutuksuz sanık Ö.K., olayın bir kaza olduğunu ve kendisinin yetki ile sorumluluğunun bulunmadığını öne sürüp suçsuz olduğunu dile getirirken, Y.T. de beraatini talep etti.

SAVCI TUTUKLULUĞUN SÜRDÜRÜLMESİNİ TALEP ETTİ

Cumhuriyet savcısı, sanık V.U.’nun tutukluluğunun devam etmesini talep etti. Mahkeme heyeti, bu talebi yerinde bularak; sanık avukatlarının taleplerini reddetti, V.U.’nun tutukluluk halinin sürmesine karar verdi ve dosyanın esas hakkındaki mütalaası için savcıya gönderilmesini; hazırlandığında taraflara tebliğ edilmesini kararlaştırdı. Duruşma ertelendi.

15 Eylül 2024’teki patlamada, yangın sonrası soğutma çalışmalarında işçi Mesut Şimay’in cansız bedenine ulaşıldı. Hastanelerde tedavi gören Eray Kızıldağ, Güven Albayrak, Merve Menteş ve Naim Karagüzel, yaralanmalar nedeniyle kritik süreçte yaşamını yitirdi. Soruşturma sonucu, fabrikanın müdürü V.U. tutuklanırken, diğer şüphelilere adli kontrol uygulanmıştı. İddianamede, ilgili sanıklar “taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma” suçlamalarıyla yargılanıyor.