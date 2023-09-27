50 Bin Öğrenciye Eğitim Yardımı Yapıldı

Çekmeköy Belediyesi eğitimde yardım seferberliği başlattı. Ailelerin yükünü hafifletmek için harekete geçilen projede 50 bin öğrenciye kırtasiye seti ile üniversite öğrencilerine maddi yardım yapıldı.

50 Bin Öğrenciye Eğitim Yardımı Yapıldı
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Ekonomik zorluklar en çok da eğitimi vurdu. Artan kırtasiye malzemeleri velilerin belini büktü. Çekmeköy Belediyesi de ilkokul çağından üniversiteye kadar tüm öğrencileri kapsayan bir eğitim seferberliği başlattı.

Yapılan sosyal yardım çalışmalarında, 50 bin öğrenciye kırtasiye seti hediye edilirken, üniversiteyi kazanan her gence 7 bin lira eğitim yardımı verdi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz yardımların ayrım gözetmeksizin yapıldığını söyledi.

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# kırtasiye # yardım # öğrenci # Çekmeköy
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