6 ilde "change" operasyonu: Sahte belgeli araç çetesi çökertildi

Şanlıurfa merkezli yürütülen ve 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla, çalıntı ya da ağır hasarlı araçlara başka plakalarla kimlik kazandıran "change" çetesi çökertildi. Gözaltına alınan 15 zanlıdan 5’i tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
6 ilde "change" operasyonu: Sahte belgeli araç çetesi çökertildi
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını içeren organize bir yapılanmayı ortaya çıkardı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Şanlıurfa, Hatay, Adıyaman, Denizli, Mersin ve Batman'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 20 ayrı adrese baskın yapıldı. Operasyon sonucunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

ARAÇLARI "CHANGE" YÖNTEMİYLE SATMIŞLAR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, çeşitli yöntemlerle temin ettikleri çalıntı ya da ağır hasarlı araçlara sahte belgeler düzenleyerek bunları başka araçların kimliğiyle satışa sundukları ortaya çıktı. Bu işleme otomotiv sektöründe "change" adı veriliyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemece 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 10 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen araçlar ve belgeler üzerindeki incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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