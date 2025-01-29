60 yıllık mektupların peşine düşen Serkan Topal, Aydın sokaklarını karış karış geziyor

NTV'nin hbaerine göre, İstanbul'da yaşayan 49 yaşındaki Serkan Topal, antika pazarı gezileri sırasında bulduğu 60 yıllık mektuplar ile bir serüvene adım attı. Feriköy Antika Pazarı'nda bulduğu mektupların Amerika'dan Aydın'a yazıldığını fark eden Topal, bu tarihi belgeleri bulup sahiplerine teslim etmek için Aydın'a gitmeye karar verdi. Mektupların yazarı, o dönemde Amerika'da ataşe olarak görev yapan Kaya Kutlu idi ve mektuplar, Kutlu'nun kayınpederi M. Ali Töz'e yazılmıştı.

Serkan Topal, İstanbul'dan yaklaşık 570 kilometre yol kat ederek Aydın’a ulaştı ve mektupların izini sürmeye başladı. Mektupların yazıldığı dönemdeki adres ve isimler üzerinden araştırma yapan Topal, Aydın’ın Hasan Efendi Mahallesi’ndeki 12. Sokak'ı bulmaya çalıştı. Ancak, 1963 yılına ait olan bu adresin zamanla değişmiş olduğunu fark etti. Sokak isimlerinin değişmesi ve mahallelerin birleşmesi nedeniyle zorlu bir yolculuk başladı.

Topal, mektupları bulma yolunda karşılaştığı engelleri ve yaşadığı zorlukları şu şekilde anlattı: “Sokak isimlerinin değişmesi, bizi zor durumda bıraktı. Aradığımız 12. Sokak şu an farklı bir noktada. Ancak, muhtar ve Nüfus Müdürlüğü ile görüşerek iz sürmeye devam ettik.” Topal, Dışişleri Bakanlığı’na da başvuruda bulunarak, Kaya Kutlu’nun diplomatlık geçmişi üzerinden mektupların sahiplerine ulaşılmasını umuyor.

Serkan Topal, mektupların yazıldığı dönemdeki aile üyelerinin soyadlarının değişmiş olabileceğini belirtti. Mektuplarda, Ali Töz’ün 3 kızı ve birkaç akrabasının isimleri yer alıyor. Ancak soyadlarında değişiklikler olabileceğinden, bu kişilere ulaşmak da bir hayli zorlaşmış durumda. Topal, Kaya Kutlu’nun aracılığıyla, ailesinin izini bulmayı umut ediyor.

Mektupların içeriği, 1960’lı yılların sosyal ve kültürel yaşamına dair ilginç bilgiler sunuyor. Topal, mektuplarda dönemin günlük hayatına dair ayrıntıların yer aldığını belirtti: “Fotoğraf makinesi yokmuş, o yüzden aileye fotoğraf yollayamamışlar. 860 dolar maaş alıyormuş ve ev kiraları 180 dolar civarındaymış. Volkswagen araba satın almışlar, dönemin sosyal yaşantısına dair hoş detaylar var.”