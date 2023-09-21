8 ilçede sular akmayacak! İSKİ duyurdu: İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler

İstanbul'da son zamanlarda yaşanan su kesintileri, kentteki hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Su kesintileri nedeniyle, evlerinde temizlik, yemek ve hijyen gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor.

Su kesintilerinin arkasında yatan başlıca sebepler, İstanbul'un su kaynaklarının azalması ve altyapı problemleri olarak belirtiliyor. Yaz mevsiminde su tüketiminin artması, barajlardaki su seviyelerinin düşmesine yol açıyor. Bunun yanı sıra, suyun iletilmesi ve dağıtılması konusunda yaşanan altyapı yetersizlikleri, kesintilerin sıklığını artırıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, su kesintilerini önlemek için çalışmalarını devam ettirdiklerini ifade ediyorlar. Fakat vatandaşlar, kesintilerin daha etkin bir şekilde engellenmesi için acil tedbirler alınmasını istiyorlar.

İstanbul'un su kesintileriyle mücadele ettiği bir dönemde, yetkililerden bu soruna daha fazla özen göstermeleri talep ediliyor. Aksi halde, şehirde yaşayanlar daha çok kesintilerle uğraşmak durumunda kalacaklar.

20 EYLÜL'DE HANGİ İLÇELERDE SU KESİLECEK?

BEYKOZ

Beykoz ilçesinin Merkez Mahallesi'nde su kesintisi yaşanacak. Çalışmanın tahmini olarak 21/09/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş ilçesinin Dikilitaş Mahallesi'nde su kesintisi yaşanacak. Çalışmanın tahmini olarak 21/09/2023 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SARIYER

Sarıyer ilçesinin Ayazağa, Baltalimanı ve Fatih Sultan Mehmet mahallelerinde su kesintisi meydana gelecek.Çalışmanın tahmini olarak 21/09/2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

EYÜPSULTAN

Eyüpsultan ilçesinin Alibeyköy, Karadolap ve Çırçır mahallelerinde su kesintisi meydana gelecek. Çalışmanın tahmini olarak 21/09/2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

MALTEPE

Maltepe ilçesinin Feyzullah Mahallesi'nde su kesintisi meydana gelecek. Çalışmanın tahmini olarak 21/09/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SULTANGAZİ

Sultangazi ilçesinin Eski Habipler ve Habipler mahallesinde su kesintisi meydana gelecek. Çalışmanın tahmini olarak 21/09/2023 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

TUZLA

Tuzla ilçesinin Aydıntepe Mahallesi'nde su kesintisi meydana gelecek. Çalışmanın tahmini olarak 21/09/2023 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÜMRANİYE

Ümraniye ilçesinin Cemil Meriç ve Ihlamurkuyu mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. Çalışmanın tahmini olarak 21/09/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.