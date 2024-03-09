8 Mart'a nöbet çadırında girdiler! Diyarbakır Anneleri'nden "Terör örgütünün kökünü kazıyacağız" mesajı

Türkiye'nin cesur anaları bu 8 Mart'a da çadırda girdi. PKK'nın kaçırdığı çocukları için Diyarbakır'da nöbet tutan ailelerin 8 Mart mesajı "Terör örgütünün kökünü kazıyacağız" oldu. Çocuklarının dağda değil okulda olmasını isteyen aileleri Vatan Partisi de yalnız bırakmadı.

Editör: Ekrem Demir

Günler haftaları, haftalar ayları, aylar yılları kovaladı. Çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler Diyarbakır'da birbirine kenetlendi. Artık hiçbir çocuğun daha gitmemesi için DEM Parti'nin gerçek yüzünü dünyaya haykırdılar.

Bayramları özel günleri çadırda karşılayan aileler bu yıl da geleneği bozmadı. 8 Mart Dünya Kadınlar gününü nöbet çadırında karşıladılar. 8 Mart mesajları "PKK'nın kökünü kazıyacağız" oldu.

Ailelerin mücadele azmi her geçen gün daha da perçinleniyor. Evlat nöbetinde bin 649. gün de geride kaldı. Bu nöbet çadırı 375 ailenin artık yuvası oldu. Onlar çocuklarını PKK'ya, HDP'ye, DEM'e bırakmamakta kararlı.

Ailelerin mücadelesine ortak olan Vatan Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Tanhan çadırda ailelerle buluştu.

Çocukları için PKK'nın karşısına dikilen aileler tarihe adlarını yazdırdılar.

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