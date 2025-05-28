81 ilde binlerce tapu incelemeye alındı: O isimlerden ifade istendi

81 ilde başlatılan çalışmada bu yıl el değiştiren 16 binden fazla taşınmaz incelendi. Tapuda beyan edilen değer ile piyasa değeri arasında fark bulunan 9 bin 150 kişiden açıklama talep edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bakanlık gayrimenkuller üzerinden elde edilen gelirleri ve bu işlemlere ilişkin ödenmesi gereken vergi ve harçları yakından izlemeye aldı. MEVA, coğrafi bilgi sistemi tabanlı yazılım altyapısıyla tapu kayıtları, ikametgah belgeleri, değerleme raporları, gayrimenkul ilanları ve banka kredi verileri gibi çok sayıda kaynağı bir araya getirerek analiz yapıyor.

Sistem sayesinde gayrimenkullerin gerçek piyasa değerleri harita üzerinden tespit ediliyor, tapuda beyan edilen tutarlarla karşılaştırılarak düşük gösterilen işlemler belirleniyor. Bu kapsamda oluşturulan özel ekipler, defterdarlıklarda veri analizine dayalı denetim süreçlerini yürütüyor.

Son iki-üç ayda yapılan satış işlemleri üzerinden yapılan analizlerde tapu değeri ile piyasa değeri arasında önemli farklar tespit edilen taşınmazlara yönelik alıcı ve satıcılardan açıklama istendi. Gönüllü olarak uyum gösteren 2 bin 475 kişi, 5,9 milyar liralık satış bedeli artışı üzerinden 113,9 milyon liralık tapu harcını cezasız olarak “pişmanlık” kapsamında ödedi.

Eksik harcını gönüllü ödemeyen mükellefler ise vergi incelemesine sevk edilmeye başlandı. Bu kişilerden, ödenmemiş harçlar vergi ziyaı cezası da eklenerek tahsil edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamanın yakında tüm vergi dairelerinde kullanılacağını belirterek şunları söyledi:

“Her vergi dairesi, sorumluluk alanındaki tüm gayrimenkulleri harita üzerinden anlık olarak izleyebilecek. Böylece yalnızca alım-satım değil, kiraya verilip beyan edilmeyen taşınmazlar da hızlıca tespit edilip işleme alınacak.

Tapuda satış bedelini düşük gösterenler, kendilerinden açıklama istenmeden önce pişmanlık hükümlerinden yararlanarak cezasız ödeme yapabilir. MEVA ile kayıt dışılığı azaltmayı, doğru beyanı teşvik ederek gönüllü uyumu artırmayı amaçlıyoruz.”