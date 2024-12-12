9 katlı binada yangın! 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Antalya’da, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi’nde bulunan 9 katlı bir binada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Saat 17.00 sıralarında başlayan yangın, binanın ikinci katında meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, Dudu K. ve oğlu Murat K.’nin yaşadığı ikamette çıkan alevler, hızla binanın diğer katlarına sıçramadan söndürüldü.

İLK MÜDAHALE APARTMAN SAKİNLERİNDEN GELDİ

Yangına ilk müdahaleyi, binada yaşayan apartman sakinleri ve çevredeki vatandaşlar hortumlarla yaptı. Olayın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilerek, çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren bir müdahaleyle, yangını daha fazla yayılmadan kontrol altına aldı. Ancak yangın, ikamet alanını kullanılamaz hale getirdi.

Yangının ardından apartman boşluğunu saran yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

“İNSANLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK”

Üst katlarda mahsur kalanları apartmandan çıkartanlardan biri olan Ferhat Aksoy, yaşadıklarını anlatarak, "Geldiğimizde yanıyordu, çok fazla duman vardı. Bizde içeri girdik. İnsanlara yardım etmeye çalıştık. İnsanlık görevimizi yaptık. 9 katlı bina çok fazla insan vardı. Ben kendi ailemi ve bir aile daha vardı, onları çıkarttım. Dumandan çok etkilendik” dedi.