Kocaeli’de korkutan yangın

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi’nde plastik malzeme üreten bir imalathanede çıkan yangın paniğe neden oldu. 1167. Sokak’ta faaliyet gösteren fabrikanın döküm fırınında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın iş yerini sardı.

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında can kaybı yaşanmazken imalathanede ciddi maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.