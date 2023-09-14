ABD'li dağcı sağlığına kavuştu

ABD'li dağcı rahatsızlanınca tahliye edildiği Morca Mağarası'na yeniden girmek istiyor. Tedavisi sonrası sağlığına kavuşan ABD'li dağcı, hayatın her alanında çeşitli risklerin olduğunu söyleyerek yarı da bıraktığı keşfi tamamlamak istediğini söyledi.

ABD'li dağcı sağlığına kavuştu
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Mahsur kaldığı Mersin Morca Mağarasından kurtarılan ABD'li dağcı Mark Dickey yapılan tedavinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'li dağcı, mağaradaki tahliye ve tedavi sürecinde Türk hükümetinin büyük destek verdiğini vurgulayarak yetkililere teşekkür etti. Ve şu şekilde konuştu:

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''HAYATIMIN İLK KURTULUŞU DEĞİL!''

"İnsanlar beni takip etmeye başlamadan çok önce Türk hükümetinin desteği başlamıştı. Morca, hayatımın ilk kurtuluşu değil. 3 kurtulmadan biriydi. Türk hükümeti kurumlarının katkısıyla gerçekleştirilen ortak çalışma, son kurtuluşum için önemli bir rol oynadı. Türk hükümetine beni başından sonuna kadar destekledikleri için çok teşekkür ediyorum''

Türk doktorlarına da teşekkür eden ABD'li dağcı, tedavi süreci sonrasında tekrardan Morca mağarasına girmek istediğini söyledi.

ABD'li dağcı sağlığına kavuştu - Resim : 2
"Şimdilik bu hastanede doktorların ve çalışanların inanılmaz özenli bakımı altında iyileşmeye devam edeceğim. Hem mesleki uzmanlıkları hem de kişisel ilgilileri için onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Tedavim sonrasında Morca Mağarası'na yeniden girmeyi çok isterim. Amacım geri girip yarıda bıraktığım keşfi tamamlamak" diye konuştu. Öte yandan aralarında yabancı mağara bilimcilerin de olduğu 15 kişilik dağcılık grubu, keşif için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden Mark Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatılmıştı.

Kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonrasında Morca Mağarasından çıkarılan ABD'li Dağcı, Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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