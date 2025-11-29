Adana’da berberde silahlı kavga: 7 kişi yaralandı

Adana’da bir berber dükkânında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Olay, Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

Kavgada Eren Bildik (24), Abdullah Demirtaş (40), Fatih Eynallı (50), Arif Doğan (44), Ayhan Bozateş (37), Orhan Bozateş ve Zülfü Dağoğlu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.