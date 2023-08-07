Adana'da büyük yangın! Geri dönüşümcüler sitesindeki yangın kontrol altına alındı

Adana'da büyük bir yangın meydana geldi. Yangının adresi merkez Seyhan ilçesinin Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler Sitesi oldu.

Henüz sebebi bilinmeyen bir neden geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler, kısa süre içerisinde yandaki kozmetik fabrikasına ve diğer iş yerlerine de sıçradı.

Yangının ihbar edilmesi üzerine ölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından ekipler alevlere müdahale etmeye baladı.

18 İŞ YERİ YANGINDAN ETKİLENDİ

Adana Valisi Süleyman Elban ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de yangın bölgesine giderek bilgi aldı.

Elban, gazetecilere, yangının kısa sürede diğer iş yerlerine de sıçradığını belirterek, şöyle konuştu:

- Arada bir kolonya tesisi var. Tesisteki uçucu ve alkol olan tanklar patlayınca yangının diğer iş yerlerine sıçraması çok hızlanıyor. Şu anda hem belediyelerimizin itfaiye araçları hem Orman Bölge Müdürlüğümüzün arazözleri, helikopterlerimiz ve emniyetimizin 8 TOMA'sı ile yangına müdahale ediliyor. Henüz kontrol altına aldık diyemeyiz ancak yangının yan iş yerlerine ve diğer yerlere sıçrama ihtimali biraz daha azaldı. Müdahaleler yoğun şekilde devam ediyor.

Çevre illerden talep edilen itfaiye ekiplerinin bölgeye gelmeye başladığını dile getiren Elban, "Tek sevindirici taraf can kaybımız ya da yaralının olmaması. Şu an için yangından etkilenen iş yeri sayısı 18. Daha fazla iş yeri ve alanın etkilenmemesi için arkadaşlarımız büyük bir gayretle olaya müdahale etmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, itfaiye, İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ile Orman Bölge Müdürlüğü helikopterinin verdiği destekle kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.