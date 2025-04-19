Adana’da DEAŞ operasyonu: 6 şüpheliye adli kontrol kararı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmişte Suriye ve Irak’ta DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü ve sosyal medyada örgüt lehine paylaşımlar yaptığı öne sürülen 6 kişiyi tespit etti. Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda M.Ö. ve A.K. ile yabancı uyruklu F.H., A.U., Ö.I. ve Ö.M. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ile çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.