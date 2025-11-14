Adana’da iki arkadaşını öldüren sanığa verilen 30 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, merkez Yüreğir ilçesinde 22 Kasım 2023'te Gençlik Köprüsü'nde tartıştığı arkadaşları Alperen Kaya (19) ve Eren Güngör'ü (19) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Şeref A. (20) için 16 Ekim'deki karar duruşmasında verdiği hükmün gerekçeli kararını yazdı.

BOĞUŞMA YAŞANMIŞ, GÖĞÜS BÖLGESİNDEN BIÇAKLAMIŞ

Kararda, olay günü sanık ile maktuller arasında alkollü olmaları nedeniyle bir tartışma yaşandığı ve aralarında sataşma olduğu belirtildi. Sanığın bunun üzerine çantasından bıçak çıkarttığı kaydedilen kararda, Alperen'in sol göğüs kısmına bıçağı sapladığı ve Alperen'in yere düştüğü ifade edildi. Kararda, sanığın peşinden bıçakla Eren'e saldırdığı, ikili arasında bir boğuşmanın yaşandığı anlatıldı.

Gerekçeli kararda, "Bu sırada sanığın Eren'in de uyluk ve sağ göğüs bölgesine 4-5 kez bıçak sapladığı, sanığın eylemlerinin her iki maktul bakımından ayrı ayrı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 81. maddesi kapsamında 'kasten öldürme' suçunu oluşturduğu kabul edilmiştir." ifadesine yer verildi.

"İLK HAKSIZ HAREKETİN KİMDEN GELDİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ"

Mahkeme, kararda sanık ve maktullerin arkadaş olduklarını ve dosya kapsamına göre geçmişe dayalı husumetlerinin bulunmadığını belirtti. Sanığın 30 yıl hapis cezasına çarptırılmasının gerekçesi ise şöyle kaydedildi:

"Olay günü yaşanan tartışma neticesinde öfke veya şiddetli elemin etkisi altında kalıp bu ruhsal durumunun tepkisi olarak sanığın eylemleri gerçekleştirmesi, tanık beyanlarından ilk haksız hareketin hangi taraf ya da taraflardan geldiğinin net olarak tespit edilememesi nedeniyle suçları haksız bir fiilin tahriki altında işlediği, tahrike sebep olan fiilin ağırlığına ve suçun işleniş şekline göre asgari hadden indirim yapılması gerektiği anlaşılmıştır."

Kararda ayrıca, "Sanığın geçmişi, sosyal ilişkilerine göre hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 62. maddesi gereğince indirim uygulanmakla maktullere karşı işlediği suçlardan ayrı ayrı cezalandırılmasına dair mütalaaya kısmen uygun ve oy birliğiyle hüküm kurulmuştur." denildi.

Merkez Yüreğir ilçesinde 22 Kasım 2023'te yaşanan olayın ardından Şeref A. tutuklanmış, hakkında "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Ekim'deki karar duruşmasında sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 30 yıl hapis cezası vermişti.