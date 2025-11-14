İstanbul’da gıda zehirlenmesi faciasında can kaybı 3'e yükseldi

Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Alman vatandaşı Türk ailenin 3 ve 6 yaşındaki çocuklarının ölümünden sonra, tedavi altında olan anne Çiğdem B. de yaşamını yitirdi. Babanın ise entübe durumda olduğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürerken, ailenin gıda zehirlenmesi yaşamış olabileceği değerlendiriliyor.

11 KASIM'DA ORTAKÖY'DE MİDYE VE YEMEK YEMİŞLER

İlçede bulunan bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem B. ile çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet B. ve 3 yaşındaki Masal B., mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmıştı. Ailenin, Ortaköy’de kumpir ve midye yediği öne sürülürken, zehirlenmenin nedeni araştırılıyor.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da ise Ortaköy'de bulunan bir seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda da yemek yediği belirlendi.

Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, burada uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri iddia edildi.

Otelde anne Çiğdem B.'nin, kızı Masal B.'nin hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Ekipler tarafından tüm aile bireyleri tekrar hastaneye kaldırıldı, ancak 3 ve 6 yaşındaki çocuklar kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

OLAYLA İLGİLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan, polis ekipleri otelin kamera kayıtlarını muhafaza altına alarak 4 tanığın ifadesine başvurdu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, (annenin vefatından önce) X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Fatih’te bir otelde konaklayan Böcek ailesinin fertlerinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını belirterek, iki evlatlarının hayatını kaybetmesinin kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Ailenin 6 ve 3 yaşındaki çocuklarının yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını aktaran Güner, "Anne ve babanın yoğun bakımdaki tedavileri sürmektedir. Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden yavrularımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyor, tedavileri süren anne ve babanın sağlıklarına kavuşmaları için tüm imkanlarımızla yanlarında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerini kullandı.