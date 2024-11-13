Adana'da kritik operasyonlar! 34 şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 4-10 Kasım tarihleri arasında operasyonlar ve denetimler gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucu 101 ruhsatsız silah ele geçirilirken suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 34 şüpheli tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Adana'da kritik operasyonlar! 34 şüpheli tutuklandı
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4-10 Kasım tarihleri arasında çeşitli operasyon ve denetimler gerçekleştirildi.

Operasyon ve denetimler kapsamında ekipler, çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmalar sonucu ruhsatsız 37 av tüfeği, 9'u kurusıkı olmak üzere 64 tabanca ile 2 bin 789 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 34 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 309 kişiyi de yakaladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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