Adana’da kuzen kavgası cinayetle bitti: “Ben sopayla dövdüm, bıçakla yaralamadım”

Olay, 13 Ekim 2025 günü saat 20.40 sıralarında Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlıhasan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 38 yaşındaki Hüseyin Balkan ve 35 yaşındaki kuzeni R.B., telefonda konuştukları sırada birbirlerine hakaret etti.

Telefonda başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Hüseyin Balkan, bir süre sonra sokakta yürürken kuzeni R.B. ile karşılaştı. İddiaya göre, iki kuzen arasında yeniden tartışma çıktı ve olay kısa sürede kavgaya dönüştü.

SOPAYLA DÖVÜLEN KUZEN BIÇAKLANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasında R.B. ve yanında bulunan 28 yaşındaki arkadaşı U.U., Hüseyin Balkan’ı sopa ile dövmeye başladı. Yaşanan arbede sırasında Balkan, sırtına aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Olayın ardından R.B. ve U.U. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hüseyin Balkan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİLER OPERASYONLA YAKALANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek R.B. ve U.U.’nun Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla her iki şüpheli de gözaltına alındı.

“KUZENİM AYLAK AYLAK GEZİYORDU, SOPAYLA DÖVDÜM”

Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen R.B., ifadesinde, “Kuzenim aylak aylak geziyordu. ‘Neden işe gitmiyorsun’ diye uyardım. Sonra kavga çıktı, ben de sopayla dövdüm. Ancak bıçakla onu yaralamadım” dedi.

Diğer şüpheli U.U. ise ifadesinde, “Ben de bıçak kullanmadım, olayla bir ilgim yok” diyerek kendini savundu.

R.B. ve U.U., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.