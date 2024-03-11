Adana'da mahallelinin bozuk yol isyanı!

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi’nde bulunan 12189 ve civar sokaklarda vatandaşların önemli bir derdi bulunuyor. İddiaya göre söz konusu sokaklar uzun süredir hiç asfaltlanmadı.

Belediye ekipleri, bölgede Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin çalışma yaptığını gerekçe göstererek sadece yola mucur döktü. Çocukların ve hastaların yoğun yaşadığı sokakta birçok vatandaş ise mağdur oldu.

Her araba geçtiğinde tozların havaya uçuştuğu bölgede vatandaşlar yolların bir an önce yapılmasını istiyor. Bölgede altyapı olmadığı için kanalizasyon suları da çocukların oyun oynadığı alanlara doluyor.

"YAĞMUR YAĞDIĞINDA YOLLAR ÇOK KÖTÜ OLUYOR"

Akkapı Mahallesi 12189 ve civar sokakta yaşayanlar yetkililere tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Rabia Çiftçi, “Çocuklarımız rezil oluyor. Okula gidene kadar çocukların kıyafetleri kirleniyor. Yağmur yağdığında yollar çok kötü oluyor. Çocuklarımıza yeni ayakkabı almaya hasret kaldık. Çocuklar dışarı çıktığı an kirleniyor ayakkabıları. Sokaktan bir araba geçtiğinde bütün toz eve giriyor” dedi.

Adnan Aslan isimli mahalle sakini ise yağmur sonrası yolların bataklığa döndüğünü söyledi. Aslan, “Asfalt ve altyapı istiyoruz. Yol istiyoruz, çocuklar perişan halde. Çocuklar yağmur ve çamurda rezil oluyor. Yağmur yağınca burası bataklığa dönüyor” ifadelerini kullandı.

Seyhan Belediyesine bağlı ekipler ise Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin çalışmasının ardından yolun yapılacağını bildirdi.