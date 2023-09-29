Adana'da Orman Yangını Çıktı! Ekipler 3 Arazöz ile Yangına Müdahale Ediyor

Adana'nın Feke ilçesinin Sülemişli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Feke Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.