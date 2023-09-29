Adana'da Orman Yangını Çıktı! Ekipler 3 Arazöz ile Yangına Müdahale Ediyor

Adana'da orman yangını çıktı. Yangın bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ile yangına müdahale etti.

Adana'da Orman Yangını Çıktı! Ekipler 3 Arazöz ile Yangına Müdahale Ediyor
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Adana'nın Feke ilçesinin Sülemişli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Feke Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Adana # adana # orman yangını
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