Adana’da pes dedirten hırsızlık! Markette saniyeler içinde cep telefonu çaldı

Adana'da bir marketin kasasından yapılan cep telefonu hırsızlığı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana gelen olayda, markete giren kimliği belirsiz şüpheli, market sahibinin başka bir işle uğraştığını fark etti.

Kayıtlarda, şüphelinin, market sahibinin bu dalgın anını fırsat bilerek kasada duran cep telefonunu aldığı ve pantolonunun içerisine koyduğu görülüyor. Şüpheli, hırsızlığın hemen ardından marketten hızla ayrıldı.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Market sahibi, bir süre sonra cep telefonunu kasada göremeyince şüphelendi ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda cep telefonunun çalındığını net bir şekilde fark eden market sahibi, durumu derhal polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit etmeye çalıştıkları hırsızlık şüphelisini yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.