Adana’da pes dedirten hırsızlık! Markette saniyeler içinde cep telefonu çaldı

Adana'da bir marketin güvenlik kamerası, market sahibinin bir anlık dalgınlığını fırsat bilen hırsızın, kasadaki telefonu nasıl çaldığını saniye saniye kaydetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adana’da pes dedirten hırsızlık! Markette saniyeler içinde cep telefonu çaldı
Yayınlanma:

Adana'da bir marketin kasasından yapılan cep telefonu hırsızlığı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana gelen olayda, markete giren kimliği belirsiz şüpheli, market sahibinin başka bir işle uğraştığını fark etti.

Kayıtlarda, şüphelinin, market sahibinin bu dalgın anını fırsat bilerek kasada duran cep telefonunu aldığı ve pantolonunun içerisine koyduğu görülüyor. Şüpheli, hırsızlığın hemen ardından marketten hızla ayrıldı.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Market sahibi, bir süre sonra cep telefonunu kasada göremeyince şüphelendi ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda cep telefonunun çalındığını net bir şekilde fark eden market sahibi, durumu derhal polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit etmeye çalıştıkları hırsızlık şüphelisini yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Farklı din ve mezhep temsilcilerinden Müftü İlhan’a anlamlı ziyaret: Hoşgörü ve kardeşlik mesajı verildiFarklı din ve mezhep temsilcilerinden Müftü İlhan’a anlamlı ziyaret: Hoşgörü ve kardeşlik mesajı verildiYurt
Liverpool ve Barcelona karşı karşıya: Galatasaray’ın yıldızı için Avrupa devleri sıraya girdiLiverpool ve Barcelona karşı karşıya: Galatasaray’ın yıldızı için Avrupa devleri sıraya girdiSpor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

adana hırsızlık
Günün Manşetleri
"Hakim ve savcı sayımızı 9 bin 349'dan 25 bin 457'ye çıkardık!"
Kocaeli'de parfüm deposu alev alev yandı
Ticaret Bakanlığı satışları durdurdu
İstanbul Başsavcılığı Netanyahu dahil 37 İsrailli yetkili için yakalama emri çıkardı
“Sürecin tamamlanması bakımından böyle bir adım atılabilir”
AVM, stadyum ve millet bahçelerine sığınak zorunluluğu geldi!
“81 ilde şölen havasında fidan dikelim”
Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı
Ozan Elektronik Para’ya ikinci büyük operasyon
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Çok Okunanlar
Yatırımcıların gözü bu rakamlarda! Yatırımcıların gözü bu rakamlarda!
Şiddetli sağanak kapıda! Şiddetli sağanak kapıda!
Araç sahipleri dikkat! Araç sahipleri dikkat!
AFAD duyurdu: Balıkesir’de deprem meydana geldi AFAD duyurdu: Balıkesir’de deprem meydana geldi
Bu hatayı yapanın maaşı eksik yatacak Bu hatayı yapanın maaşı eksik yatacak