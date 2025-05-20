Adana’da restorana silahlı saldırı: 5 kişi tutuklandı

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir restorana yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı. 16 Mayıs gecesi yaşanan olayda, iş yerine çok sayıda mermi isabet ederken can kaybı yaşanmaması olası bir faciayı önledi.

SALDIRIYI ESKİ İLİŞKİ KAVGASI TETİKLEDİ

Edinilen bilgilere göre, saldırının arkasında kıskançlık ve kişisel husumet çıktı. Şüpheli Deniz E’nin, eski kız arkadaşı A.Ş’nin restoranda çalışan A.K.D. ile arkadaşlık kurmasından rahatsızlık duyduğu öğrenildi. Bu durum üzerine, restorandaki bir yönetici olan K.A’dan A.K.D.’nin işten çıkarılmasını isteyen Deniz E, olumsuz yanıt alınca silahlı saldırı planladı.

SALDIRI ANINDA PLAKA GİZLENDİ, SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

16 Mayıs gecesi, plakası kartonla gizlenen bir araçla restorana gelen M.Ş.E., Emre K’nin kullandığı otomobilden tabancayla ateş açtı. Olayda kimse yaralanmazken, restoranın duvarlarına çok sayıda mermi isabet etti. Olay sonrası polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler M.Ş.E. (17), Emre K. (21), Deniz E. (22), Mustafa Enes T. (21), Kadir C. (56), Berkan B. (24) ve Şevval Ş. (23) saklandıkları adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonlarda biri saldırıda kullanıldığı değerlendirilen toplam 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI, 2’Sİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Gözaltına alınan zanlılardan Deniz E. ve Mustafa Enes T.’nin saldırıyı azmettirdiği, M.Ş.E.’nin silahı kullandığı, Emre K.’nin aracı sürdüğü, diğer şüphelilerin ise yardım ve yataklık yaptığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi adliyeye sevk edildi. M.Ş.E, Emre K, Deniz E, Mustafa Enes T. ve Kadir C. tutuklanırken; Berkan B. ve Şevval Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.