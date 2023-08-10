Adana'da seyir halinde ki otomobil alev aldı! Otomobil demir yığınına döndü

Olay Adana'nın Feke ilçesinde sabah saatlerinde Maran mevkinde meydana geldi. Seyir halinde ki araç bir anda alev alınca araç sahibi aracı durdurarak yanından uzaklaştı. Sürücünün itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangına hemen müdahale etti. Otomobil demir yığınına dönerken kullanılmaz hale geldi.

ADANA'DA OTOMOBİL ALEV ALDI!

Öğle saatlerinde gerçekleşen olay kısa süreli paniğe neden oldu. Can kaybının yaşanmadı ancak ciddi hasara neden olan o yangından görüntüler;