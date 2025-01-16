Adana'da zehir tacirlerine operasyon

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Adana'da, cumhuriyet savcılığı 27 zanlı hakkında yakalama kararı verdi.

Karar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Özel harekat polislerinin desteğiyle tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Ekipler, kapıları koçbaşıyla kırdı.

Operasyonda 27 şüpheli yakalandı. Adreslerdeki aramalarda, suç unsuru malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.