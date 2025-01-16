Adana'da zehir tacirlerine operasyon

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Adana'da zehir tacirlerine operasyon
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Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Adana'da, cumhuriyet savcılığı 27 zanlı hakkında yakalama kararı verdi.

Karar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Özel harekat polislerinin desteğiyle tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Ekipler, kapıları koçbaşıyla kırdı.

Adana'da zehir tacirlerine operasyon - Resim : 1

Operasyonda 27 şüpheli yakalandı. Adreslerdeki aramalarda, suç unsuru malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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