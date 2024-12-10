Adana'daki operasyonlarda 38 silah ele geçirildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde, polis ekipleri tarafından operasyon ve denetimler gerçekleştirildi. Çok sayıda ev, iş yeri ve araç aranırken 38 silah ele geçirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Adana'daki operasyonlarda 38 silah ele geçirildi
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Adana'nın Seyhan ilçesinde polis ekipleri tarafından 2-8 Aralık tarihleri arasında operasyon ve denetimler gerçekleştirildi.

Operasyon ve denetimler kapsamında, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmalar sonucu ruhsatsız 5'i kurusıkı olmak üzere 32 tabanca, 6 av tüfeği, 1204 uyuşturucu hap ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 28 obje ve 108 sikke bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 46 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 281 kişiyi de yakaladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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