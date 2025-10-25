Aday sürücü alkollü araç kullandı! Ehliyeti daimi olarak iptal edildi

Aksaray-Nevşehir yolunda alkollü bir aday sürücü, önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtulan sürücünün 0.54 promil alkollü olduğu belirlenince ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Aksaray’da alkollü olarak direksiyon başına geçen aday sürücü, önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü şans eseri yaralanmadan kurtuldu, ancak ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Kaza, Aksaray–Nevşehir Karayolu üzerindeki köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir yönüne seyreden Emirhan B. idaresindeki 34 TY 2249 plakalı Mercedes marka otomobil, önünde ilerleyen Halil A. (31)yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, sürücü burnu bile kanamadan kazayı atlattı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, sürücüleri alkol testine tabi tuttu. Emirhan B.’nin 0.54 promil alkollü olduğutespit edildi. Aday sürücü statüsünde olduğu belirlenen Emirhan B.’nin ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, alkollü araç kullanmaktan da idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

alkollü sürücü
