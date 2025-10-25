Tokat’ta 80 öğrenci ateş ve bulantı şikayetiyle hastanelik oldu

Tokat’ta Gülsüm Ana Kız Yurdu’nda kalan yaklaşık 80 öğrenci, akşam saatlerinde ateş, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleriyle hastanelere başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, öğrenciler sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tokat Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Tokat Gülsüm Ana Kız Yurdu'nda kalan yaklaşık 80 öğrencimiz, ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile hastanelere başvurmuştur. Öğrencilerimizin genel sağlık durumu iyi olup, endişe edilecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Konu, ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmektedir.”

Olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.