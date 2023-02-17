Adıyaman yeniden ayağa kaldırılacak

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler sonrası Adıyaman'da görevlendirilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş koordinesinde kentte yaraların en kısa sürede sarılması için çalışma yürütülüyor.

Şehrin yeniden ayağa kaldırılması için ülkenin birçok yerinden gelen belediye ekipleri, çöplerin toplanmasından, suların verilmesine kadar birçok alanda görev yapıyor.

Hayatın normale dönmesi için tüm kurumların ve gönüllülerin seferber olduğu kentte, 300 kişilik teknik personelle yürütülen çalışmalarda şehrin yüzde 90'ına elektrik verilmeye başlandı.

- "PERSONELIN BÜYÜK BİR KISMINI KAYBETTIK"

Kentte yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, merkezde hasar görmeyen bazı binalara doğal gaz verilmeye başlandığını söyledi.

Depremin kentte büyük yıkıma neden olduğunu belirten Kılınç, "Depremde çok fazla can kaybımız var. Ciddi sayıda yaralılarımız var. Belediye olarak mümkün mertebe enkazlar kaldırılırken hastalıklar oluşmasın diye temizlik ve su konusunda ciddi hassasiyet gösteriyoruz. Belediyemizde çalışan personelin büyük bir kısmını kaybettik. Dışarıdan destek geldi. Birçok belediyenin ekipleri burada. Temizliği toparlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız gıdasız, yemeksiz kalmasın diye 85 lokasyonda yemek veriliyor. Günlük 500, 600 bin yemek çıkarılıyor." diye konuştu.

"SALGIN RİSKİ YOK"

Depremzedelerin barınma ve ısınma ihtiyaçlarının giderilmesi için çok ciddi bir gayret olduğuna dikkati çeken Kılınç, tüm Türkiye'nin Adıyaman'da yaraların sarılması için çalışma yürüttüğünü ifade etti. Su ile ilgili eksikliğin giderilmeye çalışıldığını aktaran Kılınç, şunları kaydetti: