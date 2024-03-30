Adıyaman'da hafif ticari araç devrildi: yaralılar var!

Kaza, Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Adıyaman'da hafif ticari araç devrildi: yaralılar var!
Editör: Yağmur Biçen

Kaza, Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralandı.


Haşim Çeliker idaresindeki 08 DF 509 plakalı hafif ticari araç, çevre yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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