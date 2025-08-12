Adıyaman’da korkutan kaza: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Adıyaman’ın Tut ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün freni patladı, araç şarampole devrilip yan yattı. Kazada 19 kişi yaralandı.

Kaza, Tut-Adıyaman kara yolunun 8. kilometresindeki Ağbelin Tepesi mevkiinde meydana geldi. Kilis’ten Adıyaman’ın Tut ilçesine antepfıstığı toplamaya gelen tarım işçilerini taşıyan 79 AAF 095 plakalı minibüsün freni patladı. Kontrolden çıkan araç önce şarampole devrildi, ardından yan yattı.

Minibüste bulunan 23 kişiden 19’u yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.