Tarlalar depremin etkisiyle yükseldi: "İnsanların geçim kaynağı enkaz altında kaldı"

Adıyaman Çelikhan'a bağlı Balıkburnu Köyü'nde depremin şiddeti tarlaların yükselmesine neden oldu.



Yaklaşık 200 nüfuslu Adıyaman Çelikhan'a bağlı Balıkburnu köyündeki tütün ekili tarlalar, yaklaşık 3 metre yükseldi. Tütünler de kar altında kaldı.



Asfalt yolun bir bölümünde de yükselme görüldü.



Depremde 8 kişinin hayatını kaybettiği köy, havadan görüntülendi.



Köy halkı ise şehir dışına yerleşti.