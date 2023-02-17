Tarlalar depremin etkisiyle yükseldi: "İnsanların geçim kaynağı enkaz altında kaldı"

Adıyaman'ın Balıkburnu köyünde, tütün ekili tarlalar depremin etkisiyle yükseldi. Asfalt yolların bir bölümünde de yükselme görüldü.

Adıyaman Çelikhan'a bağlı Balıkburnu Köyü'nde depremin şiddeti tarlaların yükselmesine neden oldu.

Yaklaşık 200 nüfuslu Adıyaman Çelikhan'a bağlı Balıkburnu köyündeki tütün ekili tarlalar, yaklaşık 3 metre yükseldi. Tütünler de kar altında kaldı.

Asfalt yolun bir bölümünde de yükselme görüldü.

Depremde 8 kişinin hayatını kaybettiği köy, havadan görüntülendi.

Köy halkı ise şehir dışına yerleşti.

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