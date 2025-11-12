Adliye önünde silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

Şırnak’ın Cizre ilçesinde akşam saatlerinde adliye önünde silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre R.B. isimli kişi, Cizre Adliyesi önünde henüz bilinmeyen bir nedenle Mehmet Güzel’e tüfekle ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Mehmet Güzel, ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili saldırgan R.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.