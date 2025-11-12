Adliye önünde silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

Şırnak’ın Cizre ilçesinde adliye önünde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından saldırgan R.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Adliye önünde silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Şırnak’ın Cizre ilçesinde akşam saatlerinde adliye önünde silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre R.B. isimli kişi, Cizre Adliyesi önünde henüz bilinmeyen bir nedenle Mehmet Güzel’e tüfekle ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Mehmet Güzel, ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili saldırgan R.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

78. yaş gününde acı haber: Muazzez Abacı hayatını kaybetti! Muazzez Abacı kimdir?78. yaş gününde acı haber: Muazzez Abacı hayatını kaybetti! Muazzez Abacı kimdir?Kültür Sanat
Diyarbakır'da kaybolan polis memurundan acı haber: Cansız bedeni sazlık alanda bulunduDiyarbakır'da kaybolan polis memurundan acı haber: Cansız bedeni sazlık alanda bulunduYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

adliye
Günün Manşetleri
Genel Yayın Yönetmeni Nadir Temeloğlu oldu!
'19 şehidimizin naaşına ulaştık, kara kutu bulundu'
'Sosyal medyaya yaş sınırı için titizlikle çalışıyoruz'
Kış lastiği uygulaması erkene alındı, denetimler sıkılaşacak
'Ucuz demir' vaadiyle 12 firmayı dolandırmışlar!
20 şehidimizin kimlik bilgileri paylaşıldı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi
Türkiye’ye ait kargo uçağı Gürcistan’da düştü
CHP hakkında kapatma davası talebi
Ekrem İmamoğlu için 2352 yıla kadar hapis talebi
Çok Okunanlar
1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi rekor kırdı 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi rekor kırdı
Eşref Rüya bu akşam neden yok? Eşref Rüya 22. bölüm yayınlanacak mı? Eşref Rüya bu akşam neden yok? Eşref Rüya 22. bölüm yayınlanacak mı?
Yürekleri yakan tesadüf: 3 yıl önce şehit olan dostunu andı, saatler sonra kendisi şehit oldu Yürekleri yakan tesadüf: 3 yıl önce şehit olan dostunu andı, saatler sonra kendisi şehit oldu
Kar kapıya dayandı! Kar kapıya dayandı!
Muazzez Abacı hayatını kaybetti! Muazzez Abacı kimdir? Muazzez Abacı hayatını kaybetti! Muazzez Abacı kimdir?