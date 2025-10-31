AFAD duyurdu: Balıkesir güne depremle uyandı!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sabahın erken saatlerinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki sarsıntıyla güne başladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
AFAD duyurdu: Balıkesir güne depremle uyandı!
Yayınlanma:

Balıkesir Sındırgı, güne 4.2 büyüklüğündeki bir depremle başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 07.18’de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

SARSINTI SAAT 07:18'DE KAYDEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Saat 07:18'de meydana gelen depremin, 12.9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Pastırma yazı geri mi geldi? Meteoroloji'den 31 Ekim Cuma uyarısıPastırma yazı geri mi geldi? Meteoroloji'den 31 Ekim Cuma uyarısıYurt
Okulu bıraktılar, şimdi yapay zekayla servet kazanıyorlar!Okulu bıraktılar, şimdi yapay zekayla servet kazanıyorlar!Trend
Balıkesir sındırgı deprem
Günün Manşetleri
Bank Asya ve ardışık arama bağlantısı tespit edildi
Külliye’de kritik buluşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merz ile görüştü
Türkiye ile Irak arasında "Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı" gerçekleştirildi
20 Eurofighter uçağı için i̇ngiltere'ye ödenecek rakam belli oldu
Ehliyet yenileme ücreti 15 liradan 7 bin liraya çıkacak!
78 kişiye mezar olan otel davasında üçüncü duruşma!
'İstanbul Senin' verilerini sızdırdığı iddia edilen 4 personel gözaltında!
Bakan Yerlikaya yarım milyarlık vurgunun detaylarını açıkladı
Gebze'de 5 kişilik ailenin ailenin 4 üyesi hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
Pastırma yazı geri mi geldi? Pastırma yazı geri mi geldi?
Bu tutarı aşanlar devlet desteği alamayacak Bu tutarı aşanlar devlet desteği alamayacak
Balıkesir Sındırgı’da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu Balıkesir Sındırgı’da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu
TCMB’den Papara kararı! Faaliyet izni kaldırıldı TCMB’den Papara kararı! Faaliyet izni kaldırıldı
AFAD duyurdu: Balıkesir güne depremle uyandı! AFAD duyurdu: Balıkesir güne depremle uyandı!