AFAD duyurdu: Balıkesir güne depremle uyandı!

Balıkesir Sındırgı, güne 4.2 büyüklüğündeki bir depremle başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 07.18’de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

SARSINTI SAAT 07:18'DE KAYDEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Saat 07:18'de meydana gelen depremin, 12.9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.