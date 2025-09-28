AFAD duyurdu: Kütahya’da bir deprem daha oldu
Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem 10.59 kilometre derinlikte kaydedildi.
Yayınlanma:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya’nın Simav ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Açıklamaya göre sarsıntı, 28 Eylül 2025 tarihinde saat 13.12’de kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4.0 (Mw) olarak ölçülürken, yerin 10.59 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Koordinatlara göre (39.22417 N - 28.99167 E) kaydedilen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.