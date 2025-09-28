AFAD duyurdu: Kütahya’da bir deprem daha oldu

Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem 10.59 kilometre derinlikte kaydedildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
AFAD duyurdu: Kütahya’da bir deprem daha oldu
Yayınlanma:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya’nın Simav ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Açıklamaya göre sarsıntı, 28 Eylül 2025 tarihinde saat 13.12’de kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4.0 (Mw) olarak ölçülürken, yerin 10.59 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Koordinatlara göre (39.22417 N - 28.99167 E) kaydedilen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Adeta katliam: Mitingde kalabalık izdihama yol açtı, en az 38 kişi öldüAdeta katliam: Mitingde kalabalık izdihama yol açtı, en az 38 kişi öldüDünya
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: “Şampiyon olamazsak bir daha aday olmayacağım”Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: “Şampiyon olamazsak bir daha aday olmayacağım”Spor
Kütahya deprem
Günün Manşetleri
Kütahya'da beş deprem! Naci Görür’den açıklama geldi
Müzakere görüşmeleri ne durumda?
“Aşırı silahlanma adada tehlikeyi artırıyor”
İstanbul dahil 13 ilde sarı kodlu uyarı
“Önlem alınmazsa Filistin topraklarında tanınacak hiçbir şey kalmayacak”
Meşruiyet Trump’tan değil, Türk milletinden alınır!
Bir belediye başkanı daha istifa etti
"Netanyahu BM kürsüsünde rezil oldu"
CHP’de kurultay sonrası ilk karar
Mersin’de sahte polis şebekesi çökertildi
Çok Okunanlar
İstanbul dahil 13 ilde sarı kodlu uyarı İstanbul dahil 13 ilde sarı kodlu uyarı
28 Eylül 2025 güncel altın fiyatları 28 Eylül 2025 güncel altın fiyatları
Sadettin Saran’dan çarpıcı açıklamalar Sadettin Saran’dan çarpıcı açıklamalar
İstanbul'da hissedilen deprem! İstanbul'da hissedilen deprem!
Mitingde kalabalık izdihama yol açtı, en az 38 kişi öldü Mitingde kalabalık izdihama yol açtı, en az 38 kişi öldü