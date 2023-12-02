AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Hangi İllerde Deprem Oldu? 2 Aralık Günü Olan Son Depremler...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi hissedilen ya da hissedilmeyen tüm depremleri sitesinde paylaşmaktadır. Bu depremler bazen şiddetli yaşanırken bazen kimse tarafından hissedilmeyen depremler yaşanmaktadır. Peki 2 Aralık günü nerede deprem yaşandı?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Hangi İllerde Deprem Oldu? 2 Aralık Günü Olan Son Depremler...
Son Güncelleme:

Türkiye'de her dakika deprem olabilmektedir. Son gerçekleşen depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi kaydetmektedir. 2 Aralık günü gerçekleşen depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm gerçekleşen depremleri kaydetmiş ve paylaşmıştır. İşte 2 Aralık günü gerçekleşen tüm depremler... 

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Hangi İllerde Deprem Oldu? 2 Aralık Günü Olan Son Depremler... - Resim : 1

AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

02-12-2023 08:50:36 37.2369 28.7206 16 ML 1.0 Menteşe (Muğla) 611410
02-12-2023 08:24:46 37.8856 36.1942 5.95 ML 1.5 Saimbeyli (Adana) 611408
02-12-2023 08:16:00 38.3483 37.5889 7 ML 1.6 Akçadağ (Malatya) 611409
02-12-2023 08:00:28 36.3158 36.1858 7.72 ML 2.1 Antakya (Hatay) 611407
02-12-2023 07:53:43 37.8958 36.6528 7.06 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş) 611405
02-12-2023 07:50:48 38.3872 37.5931 6.99 ML 1.9 Darende (Malatya) 611404
02-12-2023 07:47:33 38.3781 37.6028 6.94 ML 1.2 Darende (Malatya) 611406
02-12-2023 07:11:03 37.8019 36.4119 10.78 ML 1.2 Andırın (Kahramanmaraş) 611403
02-12-2023 06:55:53 37.2392 28.3728 8.46 ML 1.4 Menteşe (Muğla) 611401
02-12-2023 06:37:30 37.9022 37.9339 4.67 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 611402
02-12-2023 06:26:11 38.2097 38.0581 7 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 611399
02-12-2023 06:14:24 38.1381 36.6214 7.04 ML 1.0 Göksun (Kahramanmaraş) 611400
02-12-2023 06:08:24 36.2206 33.7606 6.18 ML 2.1 Silifke (Mersin) 611398
02-12-2023 05:51:23 38.2042 38.6069 7 ML 1.6 Battalgazi (Malatya) 611396
02-12-2023 05:47:55 38.1858 38.6244 7.05 ML 1.5 Pütürge (Malatya) 611395
02-12-2023 05:45:32 37.6556 35.3728 7 ML 0.8 Aladağ (Adana) 611397
02-12-2023 05:42:22 38.1853 37.9097 7.86 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) 611393
02-12-2023 05:32:53 38.12 38.5042 7.01 ML 1.6 Sincik (Adıyaman) 611394
02-12-2023 05:16:45 37.0861 28.5836 6.92 ML 0.9 Köyceğiz (Muğla) 611392
02-12-2023 04:54:52 38.1389 38.5689 6.98 ML 0.8 Battalgazi (Malatya) 611390

02-12-2023 04:33:19 38.4167 37.5933 7 ML 1.3 Darende (Malatya) 611391
02-12-2023 04:26:28 37.6203 35.8594 6.99 ML 1.2 Kozan (Adana) 611389
02-12-2023 04:07:11 37.8033 36.4106 6.99 ML 1.1 Andırın (Kahramanmaraş) 611388
02-12-2023 03:57:15 36.8578 28.7458 5.98 ML 1.7 Ortaca (Muğla) 611387
02-12-2023 03:39:03 38.1381 38.4419 7 ML 0.8 Sincik (Adıyaman) 611386
02-12-2023 03:34:42 38.1353 37.8769 6.5 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 611385
02-12-2023 03:28:44 37.4039 36.9172 7.13 ML 0.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 611382
02-12-2023 03:24:00 38.8736 37.4119 7 ML 1.4 Gürün (Sivas) 611383
02-12-2023 03:05:18 38.2617 37.7361 14.22 ML 1.0 Akçadağ (Malatya) 611384
02-12-2023 02:47:31 36.8061 38.2664 7 ML 1.6 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [12.43 km] Suruç (Şanlıurfa) 611381
02-12-2023 02:34:25 38.1078 36.6086 7.82 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş) 611379
02-12-2023 02:30:06 38.3608 37.6089 7.03 ML 1.7 Akçadağ (Malatya) 611380
02-12-2023 02:21:37 38.0803 38.4061 8.93 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman) 611377
02-12-2023 02:20:46 37.875 27.5917 7 ML 1.6 Germencik (Aydın) 611378
02-12-2023 01:45:40 36.0717 28.0756 7 ML 1.7 Ege Denizi - [62.24 km] Marmaris (Muğla) 611375
02-12-2023 01:37:45 37.8667 27.5697 7.05 ML 1.2 Germencik (Aydın) 611376
02-12-2023 01:20:52 38.8231 37.4556 7.01 ML 1.6 Gürün (Sivas) 611372
02-12-2023 01:06:55 38.1228 28.9464 7.06 ML 1.2 Güney (Denizli) 611374
02-12-2023 01:05:18 38.2242 38.2528 7 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 611373
02-12-2023 00:58:19 38.0519 37.9536 6.17 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 611371

KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023.12.02 08:16:01 38.4182 37.5830 7.9 -.- 1.4 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.02 08:00:28 36.2913 36.1955 1.0 -.- 1.9 -.- ALAZI-(HATAY) İlksel
2023.12.02 07:53:42 37.9120 36.7028 12.9 -.- 1.6 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.02 07:50:49 38.4015 37.5372 5.5 -.- 1.9 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.02 07:47:35 38.4752 37.5838 4.4 -.- 1.2 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.02 06:55:53 37.2275 28.3950 5.5 -.- 1.7 -.- MUGLA (MUGLA) İlksel
2023.12.02 06:08:27 36.2615 33.9913 6.2 -.- 2.5 -.- KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.12.02 05:51:22 38.2610 38.6238 5.0 -.- 1.5 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel
2023.12.02 05:47:15 38.4223 37.5458 7.6 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.02 05:42:22 38.1838 37.8975 10.0 -.- 1.7 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.12.02 05:32:53 38.1123 38.4492 5.0 -.- 1.3 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.12.02 05:18:20 36.9860 29.3138 8.2 -.- 0.9 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.12.02 05:16:46 37.1150 28.6112 19.0 -.- 1.1 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel
2023.12.02 04:33:21 38.4692 37.5963 7.3 -.- 1.0 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.02 04:26:21 37.0755 36.1860 20.6 -.- 1.0 -.- ALAHANLI-(OSMANIYE) İlksel
2023.12.02 03:57:15 36.8885 28.7318 4.2 -.- 2.0 -.- KAVAKARASI-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.12.02 03:32:36 38.3680 37.1260 20.6 -.- 1.2 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.02 03:24:01 38.8418 37.3940 5.0 -.- 1.3 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.12.02 02:47:31 37.8068 37.9915 20.2 -.- 1.6 -.- KASLICA-TUT (ADIYAMAN) İlksel
2023.12.02 02:34:24 38.1300 36.6247 5.0 -.- 2.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.02 02:30:06 38.4267 37.6168 3.5 -.- 1.5 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.02 02:20:46 37.9020 27.5755 4.5 -.- 1.7 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.12.02 01:45:42 36.2927 28.1448 5.0 -.- 1.6 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.02 01:37:45 37.9252 27.5923 8.0 -.- 1.4 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.12.02 01:20:53 38.7742 37.5915 5.0 -.- 1.4 -.- ILISULUK-KULUNCAK (MALATYA) İlksel
2023.12.02 00:58:19 38.1000 37.9140 15.7 -.- 1.0 -.- CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.12.02 00:39:31 37.1702 36.9677 4.5 -.- 1.3 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.12.02 00:29:38 38.1283 36.6137 9.7 -.- 1.7 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.02 00:21:15 38.1280 37.8008 5.3 -.- 1.3 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.12.02 00:16:14 38.1435 36.6567 10.5 -.- 1.7 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.02 00:10:43 38.1233 38.4307 12.7 -.- 1.6 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.12.02 00:06:18 38.5317 37.4720 9.7 -.- 1.5 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel

Meteorolojiye Göre Yağmur Yerini Rüzgara Bıraktı! 2 Aralık Günü Hava Nasıl Olacak?Meteorolojiye Göre Yağmur Yerini Rüzgara Bıraktı! 2 Aralık Günü Hava Nasıl Olacak?Hava Durumu
# son depremler # türkiye son depremler # afad son depremler # kandilli rasathanesi son depremler
Çok Okunanlar
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Meteorolojiye Göre Yağmur Yerini Rüzgara Bıraktı
Meteorolojiye Göre Yağmur Yerini Rüzgara Bıraktı
İstanbul'da Dev Asayiş Uygulaması!
İstanbul'da Dev Asayiş Uygulaması!
Kahramanlar Operasyonunda 88 Şüpheli Yakalandı
Kahramanlar Operasyonunda 88 Şüpheli Yakalandı
Maltepe'de İş Yerinde Yangın!
Maltepe'de İş Yerinde Yangın!
Öne Çıkanlar “ÇÜNKÜ ERKEKLER ÇALMAYA MEYİLLİ KUSURA BAKMASIN ERKEKLER!" | Emin Gürses #gündem #haberler #keşfet “ÇÜNKÜ ERKEKLER ÇALMAYA MEYİLLİ KUSURA BAKMASIN ERKEKLER!" | Emin Gürses #gündem #haberler #keşfet Kuru Temizleme Ustalarından Öğrendik! Kuru Temizleme Ustalarından Öğrendik!