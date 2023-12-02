AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Hangi İllerde Deprem Oldu? 2 Aralık Günü Olan Son Depremler...

Türkiye'de her dakika deprem olabilmektedir. Son gerçekleşen depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi kaydetmektedir. 2 Aralık günü gerçekleşen depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm gerçekleşen depremleri kaydetmiş ve paylaşmıştır. İşte 2 Aralık günü gerçekleşen tüm depremler...

AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

02-12-2023 08:50:36 37.2369 28.7206 16 ML 1.0 Menteşe (Muğla) 611410

02-12-2023 08:24:46 37.8856 36.1942 5.95 ML 1.5 Saimbeyli (Adana) 611408

02-12-2023 08:16:00 38.3483 37.5889 7 ML 1.6 Akçadağ (Malatya) 611409

02-12-2023 08:00:28 36.3158 36.1858 7.72 ML 2.1 Antakya (Hatay) 611407

02-12-2023 07:53:43 37.8958 36.6528 7.06 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş) 611405

02-12-2023 07:50:48 38.3872 37.5931 6.99 ML 1.9 Darende (Malatya) 611404

02-12-2023 07:47:33 38.3781 37.6028 6.94 ML 1.2 Darende (Malatya) 611406

02-12-2023 07:11:03 37.8019 36.4119 10.78 ML 1.2 Andırın (Kahramanmaraş) 611403

02-12-2023 06:55:53 37.2392 28.3728 8.46 ML 1.4 Menteşe (Muğla) 611401

02-12-2023 06:37:30 37.9022 37.9339 4.67 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 611402

02-12-2023 06:26:11 38.2097 38.0581 7 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 611399

02-12-2023 06:14:24 38.1381 36.6214 7.04 ML 1.0 Göksun (Kahramanmaraş) 611400

02-12-2023 06:08:24 36.2206 33.7606 6.18 ML 2.1 Silifke (Mersin) 611398

02-12-2023 05:51:23 38.2042 38.6069 7 ML 1.6 Battalgazi (Malatya) 611396

02-12-2023 05:47:55 38.1858 38.6244 7.05 ML 1.5 Pütürge (Malatya) 611395

02-12-2023 05:45:32 37.6556 35.3728 7 ML 0.8 Aladağ (Adana) 611397

02-12-2023 05:42:22 38.1853 37.9097 7.86 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) 611393

02-12-2023 05:32:53 38.12 38.5042 7.01 ML 1.6 Sincik (Adıyaman) 611394

02-12-2023 05:16:45 37.0861 28.5836 6.92 ML 0.9 Köyceğiz (Muğla) 611392

02-12-2023 04:54:52 38.1389 38.5689 6.98 ML 0.8 Battalgazi (Malatya) 611390

02-12-2023 04:33:19 38.4167 37.5933 7 ML 1.3 Darende (Malatya) 611391

02-12-2023 04:26:28 37.6203 35.8594 6.99 ML 1.2 Kozan (Adana) 611389

02-12-2023 04:07:11 37.8033 36.4106 6.99 ML 1.1 Andırın (Kahramanmaraş) 611388

02-12-2023 03:57:15 36.8578 28.7458 5.98 ML 1.7 Ortaca (Muğla) 611387

02-12-2023 03:39:03 38.1381 38.4419 7 ML 0.8 Sincik (Adıyaman) 611386

02-12-2023 03:34:42 38.1353 37.8769 6.5 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 611385

02-12-2023 03:28:44 37.4039 36.9172 7.13 ML 0.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 611382

02-12-2023 03:24:00 38.8736 37.4119 7 ML 1.4 Gürün (Sivas) 611383

02-12-2023 03:05:18 38.2617 37.7361 14.22 ML 1.0 Akçadağ (Malatya) 611384

02-12-2023 02:47:31 36.8061 38.2664 7 ML 1.6 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [12.43 km] Suruç (Şanlıurfa) 611381

02-12-2023 02:34:25 38.1078 36.6086 7.82 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş) 611379

02-12-2023 02:30:06 38.3608 37.6089 7.03 ML 1.7 Akçadağ (Malatya) 611380

02-12-2023 02:21:37 38.0803 38.4061 8.93 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman) 611377

02-12-2023 02:20:46 37.875 27.5917 7 ML 1.6 Germencik (Aydın) 611378

02-12-2023 01:45:40 36.0717 28.0756 7 ML 1.7 Ege Denizi - [62.24 km] Marmaris (Muğla) 611375

02-12-2023 01:37:45 37.8667 27.5697 7.05 ML 1.2 Germencik (Aydın) 611376

02-12-2023 01:20:52 38.8231 37.4556 7.01 ML 1.6 Gürün (Sivas) 611372

02-12-2023 01:06:55 38.1228 28.9464 7.06 ML 1.2 Güney (Denizli) 611374

02-12-2023 01:05:18 38.2242 38.2528 7 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 611373

02-12-2023 00:58:19 38.0519 37.9536 6.17 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 611371

KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023.12.02 08:16:01 38.4182 37.5830 7.9 -.- 1.4 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.02 08:00:28 36.2913 36.1955 1.0 -.- 1.9 -.- ALAZI-(HATAY) İlksel

2023.12.02 07:53:42 37.9120 36.7028 12.9 -.- 1.6 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.02 07:50:49 38.4015 37.5372 5.5 -.- 1.9 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.02 07:47:35 38.4752 37.5838 4.4 -.- 1.2 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.02 06:55:53 37.2275 28.3950 5.5 -.- 1.7 -.- MUGLA (MUGLA) İlksel

2023.12.02 06:08:27 36.2615 33.9913 6.2 -.- 2.5 -.- KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2023.12.02 05:51:22 38.2610 38.6238 5.0 -.- 1.5 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel

2023.12.02 05:47:15 38.4223 37.5458 7.6 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.02 05:42:22 38.1838 37.8975 10.0 -.- 1.7 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.12.02 05:32:53 38.1123 38.4492 5.0 -.- 1.3 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.12.02 05:18:20 36.9860 29.3138 8.2 -.- 0.9 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2023.12.02 05:16:46 37.1150 28.6112 19.0 -.- 1.1 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel

2023.12.02 04:33:21 38.4692 37.5963 7.3 -.- 1.0 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.02 04:26:21 37.0755 36.1860 20.6 -.- 1.0 -.- ALAHANLI-(OSMANIYE) İlksel

2023.12.02 03:57:15 36.8885 28.7318 4.2 -.- 2.0 -.- KAVAKARASI-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2023.12.02 03:32:36 38.3680 37.1260 20.6 -.- 1.2 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.02 03:24:01 38.8418 37.3940 5.0 -.- 1.3 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.02 02:47:31 37.8068 37.9915 20.2 -.- 1.6 -.- KASLICA-TUT (ADIYAMAN) İlksel

2023.12.02 02:34:24 38.1300 36.6247 5.0 -.- 2.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.02 02:30:06 38.4267 37.6168 3.5 -.- 1.5 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.02 02:20:46 37.9020 27.5755 4.5 -.- 1.7 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2023.12.02 01:45:42 36.2927 28.1448 5.0 -.- 1.6 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.12.02 01:37:45 37.9252 27.5923 8.0 -.- 1.4 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2023.12.02 01:20:53 38.7742 37.5915 5.0 -.- 1.4 -.- ILISULUK-KULUNCAK (MALATYA) İlksel

2023.12.02 00:58:19 38.1000 37.9140 15.7 -.- 1.0 -.- CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.12.02 00:39:31 37.1702 36.9677 4.5 -.- 1.3 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.12.02 00:29:38 38.1283 36.6137 9.7 -.- 1.7 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.02 00:21:15 38.1280 37.8008 5.3 -.- 1.3 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.12.02 00:16:14 38.1435 36.6567 10.5 -.- 1.7 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.02 00:10:43 38.1233 38.4307 12.7 -.- 1.6 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.12.02 00:06:18 38.5317 37.4720 9.7 -.- 1.5 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel