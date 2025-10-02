AFAD ve Kandilli son depremler 2 Ekim 2025 – Deprem mi oldu, nerede oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen son depremleri anbean paylaşıyor.

 Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedildiğinde “Deprem mi oldu?” ve “Az önce deprem nerede oldu?” sorularına yanıt arıyor.

2 Ekim 2025 tarihinde Türkiye’de kaydedilen son depremler şöyle:

02 Ekim 2025 – 08:07: Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.17 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli ve AFAD verilerine göre, Türkiye’nin farklı bölgelerinde hissedilen depremler anlık olarak güncellenmeye devam ediyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de vatandaşların güvenliği için bu bilgiler büyük önem taşıyor.

