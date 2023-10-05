AFAD ve Kandilli'ye göre 5 Ekim'de gerçekleşen son depremler... Hangi illerde olan depremler hissedildi?

Türkiye bulunduğu deprem kuşağı nedeniyle sürekli deprem yaşanan bir kara parçasıdır. Bu nedenle her gün hissedilen ya da hissedilmeyen çok sayıda deprem olmaktadır. Peki, bu depremler hangi illerde oldu? Depremlerin hangileri hissedildi? Çok sayıda insan bugün hani illerde deprem olduğunu merak etmektedir. Türkiye'de gerçekleşen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilmektedir. Peki, 5 Ekim günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD hangi depremleri kaydetti?

Deprem önceden engellenebilecek bir afet olmasa da önden bazı önlemler almak gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi deprem anında ne yapmak gerektiğidir. Deprem anında hemen kendinizi koruma pozisyonuna alın (masa altına çökerek başınızı koruyun), sallanmayın, camlardan, düşebilecek nesnelerden ve binalardan uzaklaşın, asansörleri kullanmayın, sessiz olun, açık alanda güvende olun ve acil durum ekiplerini bekleyin.

5 EKİM 2023 KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE SON DEPREMLER

2023.10.05 08:30:47 38.2878 38.2498 10.7 -.- 2.9 -.- YESILYURT (MALATYA)

2023.10.05 08:03:11 37.9875 36.4118 5.3 -.- 2.0 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.05 07:01:06 38.1035 36.5545 14.6 -.- 1.4 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.05 06:42:19 37.7468 36.5705 9.3 -.- 1.6 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.05 06:37:31 36.2433 36.1198 6.7 -.- 1.6 -.- GUNYAZI-(HATAY)

2023.10.05 06:31:32 37.5920 35.3348 8.3 -.- 1.6 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)

2023.10.05 06:27:29 37.9115 36.6557 6.7 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

2023.10.05 06:18:36 38.2673 37.7373 5.0 -.- 1.8 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

2023.10.05 06:11:43 37.0770 28.0813 13.6 -.- 1.8 -.- ZEYTIN-(MUGLA)

2023.10.05 06:03:41 38.1785 36.7625 2.5 -.- 1.9 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.05 05:47:08 37.8770 36.7295 22.4 -.- 1.4 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)

2023.10.05 05:44:41 38.0593 36.3092 13.3 -.- 1.1 -.- KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA)

2023.10.05 05:43:45 38.1130 36.3315 5.0 -.- 1.6 -.- KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA)

2023.10.05 05:36:27 37.4253 37.1342 5.4 -.- 1.9 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.10.05 05:28:38 37.8450 36.2900 5.0 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.10.05 05:24:08 38.9587 27.9088 3.4 -.- 1.3 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA)

2023.10.05 05:19:25 37.9717 26.2268 16.8 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

2023.10.05 05:17:27 37.9725 36.6268 7.4 -.- 1.5 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)

2023.10.05 04:46:15 37.8492 37.6838 5.4 -.- 1.9 -.- AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN)

2023.10.05 04:43:46 36.5132 29.2462 14.2 -.- 1.3 -.- MINARE-FETHIYE (MUGLA)

2023.10.05 04:15:41 36.1053 33.6925 18.6 -.- 1.6 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)

2023.10.05 03:51:59 35.1070 25.2475 13.7 -.- 3.1 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2023.10.05 03:47:45 41.7380 32.5055 5.0 -.- 3.3 3.2 TOPALLAR-AMASRA (BARTIN)

2023.10.05 03:46:53 36.9740 27.7868 9.3 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2023.10.05 03:36:25 36.0558 33.7300 12.4 -.- 1.5 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)

2023.10.05 03:28:56 37.7550 36.6233 11.1 -.- 1.4 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS)

2023.10.05 03:28:07 38.0402 37.6648 6.7 -.- 1.9 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.10.05 03:03:38 38.9218 33.0447 7.0 -.- 1.5 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA)

2023.10.05 02:50:00 37.7740 37.1782 12.0 -.- 1.2 -.- KALE-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)

2023.10.05 02:40:10 37.6583 36.1127 9.7 -.- 1.9 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)

2023.10.05 02:37:18 37.2467 35.3755 6.2 -.- 1.3 -.- DOSEKEVI-KARAISALI (ADANA)

2023.10.05 02:19:03 35.2950 23.6082 88.2 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2023.10.05 02:06:53 38.1510 38.4007 6.6 -.- 1.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

2023.10.05 01:55:52 39.9350 42.1002 7.1 -.- 1.8 -.- ARDI-HORASAN (ERZURUM)

2023.10.05 01:50:22 38.6515 44.2618 8.1 -.- 1.8 -.- KURUCAN-SARAY (VAN)

2023.10.05 01:34:07 38.4783 40.4728 6.9 -.- 1.4 -.- YUKARITURALI-HANI (DIYARBAKIR)

2023.10.05 01:32:48 39.4697 26.0350 6.1 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)

2023.10.05 01:16:32 37.0918 31.1850 19.0 -.- 1.2 -.- KARATAS-SERIK (ANTALYA)

2023.10.05 01:11:26 39.4977 25.9697 5.1 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2023.10.05 00:46:14 36.4202 28.1355 2.6 -.- 1.4 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)

2023.10.05 00:30:19 36.0915 33.7397 12.9 -.- 1.9 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)

2023.10.05 00:22:55 39.4677 25.9990 5.1 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)

2023.10.05 00:22:08 39.4538 25.9733 7.7 -.- 2.1 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2023.10.05 00:04:38 37.8563 36.5712 5.0 -.- 1.3 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS)

5 EKİM 2023 İÇİN AFAD'IN KAYDA ALDIĞI DEPREMLER

2023-10-05 08:30:48 38.294 38.284 7.28 ML 2.9 Yeşilyurt (Malatya) 605345

2023-10-05 08:26:02 37.859 27.581 7.0 ML 1.3 Germencik (Aydın) 605346

2023-10-05 08:18:41 37.208 37.049 6.73 ML 0.9 Pazarcık (Kahramanmaraş) 605344

2023-10-05 08:03:12 37.975 36.332 6.93 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 605341

2023-10-05 07:51:37 40.076 40.4 7.0 ML 1.5 Merkez (Bayburt) 605342

2023-10-05 07:46:10 38.138 38.562 7.4 ML 1.2 Sincik (Adıyaman) 605343

2023-10-05 06:57:35 38.24 38.191 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 605340

2023-10-05 06:42:18 37.771 36.529 7.0 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605339

2023-10-05 06:27:29 37.873 36.548 7.0 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605338

2023-10-05 06:18:37 38.205 37.693 7.0 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş) 605337

2023-10-05 06:03:42 38.132 36.786 10.28 ML 2.0 Afşin (Kahramanmaraş) 605336

2023-10-05 05:47:10 37.809 36.562 7.0 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605335

2023-10-05 05:44:45 38.038 36.174 2.42 ML 1.6 Saimbeyli (Adana) 605334

2023-10-05 05:43:46 38.056 36.292 7.0 ML 1.8 Tufanbeyli (Adana) 605333

2023-10-05 05:36:27 37.45 37.131 7.0 ML 2.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 605330

2023-10-05 05:31:05 38.274 38.645 5.1 ML 1.2 Battalgazi (Malatya) 605331

2023-10-05 05:28:39 37.851 36.265 7.0 ML 1.9 Saimbeyli (Adana) 605332

2023-10-05 05:24:09 38.951 27.921 6.04 ML 1.3 Akhisar (Manisa) 605329

2023-10-05 05:19:26 37.89 26.159 7.07 ML 1.9 Ege Denizi - [43.82 km] Çeşme (İzmir) 605328

2023-10-05 05:16:01 37.059 28.496 6.9 ML 1.3 Ula (Muğla) 605327

2023-10-05 04:57:47 39.009 29.864 7.01 ML 1.0 Altıntaş (Kütahya) 605326

2023-10-05 04:46:15 37.804 37.664 2.57 ML 1.8 Gölbaşı (Adıyaman) 605323

2023-10-05 04:42:24 38.307 38.203 13.15 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 605322

2023-10-05 04:37:57 38.124 38.308 7.0 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman) 605324

2023-10-05 04:34:08 39.027 29.878 7.04 ML 1.0 Altıntaş (Kütahya) 605325

2023-10-05 03:58:23 38.921 37.32 6.0 ML 1.3 Gürün (Sivas) 605317

2023-10-05 03:57:45 38.911 33.014 7.0 ML 0.9 Kulu (Konya) 605320

2023-10-05 03:51:58 34.974 25.034 12.88 ML 2.9 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [289.77 km] Datça (Muğla) 605321

2023-10-05 03:47:45 41.773 32.449 12.79 ML 3.2 Amasra (Bartın) 605315

2023-10-05 03:45:49 37.922 36.258 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana) 605316

2023-10-05 03:36:25 36.142 33.751 7.75 ML 0.9 Akdeniz - [09.31 km] Silifke (Mersin) 605318

2023-10-05 03:34:53 40.127 41.12 7.43 ML 0.8 Aziziye (Erzurum) 605319

2023-10-05 03:28:55 37.769 36.606 7.04 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605311

2023-10-05 03:28:08 38.038 37.64 7.0 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) 605310

2023-10-05 03:22:52 37.041 37.056 4.74 ML 1.4 Şahinbey (Gaziantep) 605312

2023-10-05 03:21:23 37.24 36.738 10.51 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 605309

2023-10-05 03:03:37 38.905 32.977 10.66 ML 1.3 Kulu (Konya) 605314

2023-10-05 03:02:03 38.151 37.937 5.18 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) 605313

2023-10-05 02:50:00 37.602 37.317 7.0 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş) 605306

2023-10-05 02:40:09 37.608 36.151 9.35 ML 2.0 Kadirli (Osmaniye) 605305

2023-10-05 02:37:18 37.342 35.441 7.12 ML 1.3 Aladağ (Adana) 605307

2023-10-05 02:34:27 38.039 36.444 6.84 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) 605308

2023-10-05 02:27:40 37.51 35.722 7.2 ML 0.9 Kozan (Adana) 605301

2023-10-05 02:25:17 34.948 23.362 6.78 ML 3.0 Akdeniz 605303

2023-10-05 02:19:21 37.78 37.666 10.49 ML 0.9 Gölbaşı (Adıyaman) 605302

2023-10-05 02:18:57 34.781 23.487 6.87 ML 2.9 Akdeniz 605304

2023-10-05 02:06:53 38.092 38.404 7.68 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman) 605300

2023-10-05 01:55:52 39.968 42.096 14.37 ML 1.5 Horasan (Erzurum) 605296

2023-10-05 01:53:16 38.001 37.694 7.43 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) 605297

2023-10-05 01:50:18 38.703 44.702 7.0 ML 1.6 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [39.04 km] Saray (Van) 605295

2023-10-05 01:35:27 38.816 31.374 10.15 ML 1.1 Bolvadin (Afyonkarahisar) 605298

2023-10-05 01:34:06 38.406 40.483 7.05 ML 1.6 Hani (Diyarbakır) 605294

2023-10-05 01:32:48 39.493 26.017 10.76 ML 1.3 Ege Denizi - [04.43 km] Ayvacık (Çanakkale) 605299

2023-10-05 01:17:18 39.904 33.979 7.04 ML 0.8 Delice (Kırıkkale) 605290

2023-10-05 01:17:16 39.501 28.807 8.82 ML 1.0 Dursunbey (Balıkesir) 605292

2023-10-05 01:16:32 37.204 31.159 7.14 ML 1.2 Manavgat (Antalya) 605291

2023-10-05 01:12:42 37.912 36.558 7.01 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605289

2023-10-05 01:11:26 39.502 26.021 9.88 ML 1.5 Ege Denizi - [04.58 km] Ayvacık (Çanakkale) 605293

2023-10-05 00:54:13 37.981 36.605 7.0 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605285

2023-10-05 00:50:48 37.892 36.594 6.95 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605284

2023-10-05 00:46:26 39.877 39.837 6.98 ML 0.9 Çayırlı (Erzincan) 605287

2023-10-05 00:46:10 36.141 28.1 6.84 ML 1.5 Akdeniz - [54.50 km] Marmaris (Muğla) 605288

2023-10-05 00:37:08 37.403 36.987 14.12 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 605283

2023-10-05 00:30:20 36.167 33.739 6.09 ML 1.3 Akdeniz - [07.11 km] Silifke (Mersin) 605286

2023-10-05 00:29:33 37.174 36.953 7.19 ML 1.2 Nurdağı (Gaziantep) 605281

2023-10-05 00:26:39 37.466 36.937 11.68 ML 0.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 605279

2023-10-05 00:22:08 39.526 26.058 7.13 ML 1.9 Ege Denizi - [05.25 km] Ayvacık (Çanakkale) 605282

2023-10-05 00:19:17 37.827 36.242 7.03 ML 0.9 Saimbeyli (Adana) 605280

2023-10-05 00:04:40 37.891 36.539 6.33 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 605278