Afyonkarahisar’da dehşet: Boşanma aşamasındaki kişi, eşi, kayınvalidesi ve baldızını vurdu

Afyonkarahisar’ın Örnekevler Mahallesi’nde yaşanan olayda M.T., boşanma sürecinde olduğu eşi K.T. ile karşılaştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda şüpheli, yanında bulundurduğu silahla eşi K.T., kayınvalidesi E.K. ve baldızı A.Ç.’yi vurdu.

Olay sırasında bacanağı R.Ç.’yi de silahın kabzasıyla darp ederek yaralayan şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçmak istedi.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastanelere sevk edilen K.T., E.K. ve A.Ç.’nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından geniş çaplı güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, şüpheli M.T.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.