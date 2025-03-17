Afyonkarahisar'da korkunç kaza: Otomobil kamyonla çarpıştı, 1 kişi öldü!

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen feci kazada, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kazaya karışan kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Afyonkarahisar'da korkunç kaza: Otomobil kamyonla çarpıştı, 1 kişi öldü!
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Olay, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Pazarağaç beldesi mevkisinde gerçekleşti. 32 yaşındaki B.E. yönetimindeki 31 ABU 780 plakalı otomobil, Dinar-Çay yolu üzerinde seyir halindeyken, 56 yaşındaki H.A. idaresindeki 26 ABF 951 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü B.E. kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü B.E.'nin kazada yaşamını yitirdiğini belirledi. Kamyon sürücüsü H.A. ise gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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